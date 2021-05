Tap Factory le show qui met en valeur la magie des rythmes à son plus haut niveau. Un spectacle de percussions urbaines, différentes disciplines telles que les percussions, les claquettes, les acrobaties, le hip hop et la comédie se rencontrent sur scène.

Cette fusion d’artistes étonnants, parmi les meilleurs dans leurs disciplines et complètement polyvalents, crée un spectacle unique où performances incroyables, rythmes prenants, énergie positive et poésie se combinent, liés par un grand sens de la comédie et de l’humour.

Un spectacle grandiose, drôle, puissant, étonnant ; du pur plaisir !