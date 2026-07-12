« Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière » d’après le Groupe Fantomas – Saint-Donat-sur-l’Herbasse

La mécanique implacable de cette comédie tragique mise à nu. Dans une mise en scène des plus rudimentaires, Guillaume Bailliart réalise la prouesse d’interpréter le texte de Molière intégralement et seul.

Il présente Tartuffe comme un joueur absolu qui ensorcelle Orgon et le possède ; sa famille tente le tout pour le tout pour déclencher l’exorcisme…

Au début de la représentation, l’acteur prend son souffle, ferme les yeux et se lance. Sa diction précise nous entraîne dans le vertige de la langue de Molière et détaille ses rythmes, accélérations, gouffres, inventions et trouvailles.

Il incarne tour à tour chacun des personnages et désigne du doigt ses partenaires imaginaires. Les images fusent, les tirades s’emportent. Libéré du folklore historique, le texte semble s’inventer au fur et à mesure !

Ce projet est mené dans le cadre de la démarche d’action culturelle et d’Éducation aux Arts et à la Culture (EAC) portée par ARCHE Agglo avec la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche et le Département de la Drôme.

L’objectif est de permettre à tous les habitants d’ARCHE Agglo de rencontrer des créateurs et leurs oeuvres, d’expérimenter des pratiques artistiques et culturelles et de développer un regard critique. Ces projets sont également menés grâce à une dynamique de coopérations sur le plan culturel sur l’ensemble du territoire.

A partir de 12 ans

Durée 1h10

Dans le cadre de La Comédie itinérante.

En partenariat avec La Comédie de Valence, la MJC du Pays de l’Herbasse et la commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse.