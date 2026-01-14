Tech Job Connect 2026

Le Tech Job Connect revient pour une troisième édition?? Le 26 janvier, rendez-vous à la Médiathèque Latour-Maubourg à Valence pour une matinée unique dédiée aux savoir-faire et opportunités dans le secteur du numérique. Ouvrez les portes du numérique !

Au programme :

En continu de 10h00 à 13h00 :

? Ateliers Robotique & Cybersécurité avec le CMQ IED AuRA

? Quizz, documentation et jeux sur l’IA et le numérique, casques VR avec le PIJ

? Fabrication numérique avec le 8fablab et la FabUnit

? Réalité virtuelle & premiers secours avec D’un seul geste

? Comment utiliser les jeux vidéo pour identifier ses compétences numériques ? avec La Box / La MPT du Petit Charran

Sessions à horaires fixes :

? 11h00 – 11h45 : Atelier Linkedin, optimisation de profil et réseau, animé par Le Moulin Digital

? 12h00 – 12h45 : Table ronde : Quelles sont les grandes tendances du numérique en 2026 ?, animée par des professionnels du secteur.

Stands d’entreprises, organismes de formation et acteurs du numérique :

? Organismes de formation : Campus Numérique in the Alps de Valence, GRETA Ardèche Drôme, Opco Atlas, CCI Drôme.

? Entreprises et acteurs du numérique : Conduent, Koesio, D’un Seul Geste, 8 Fablab, Aratech, Akkodis, The Bridge – Recherche & Innovation, Apec Auvergne Rhône Alpes, Fregate Aero, COMMOD, Axione, E2I Solutions, Tech Infor, Cari Electronic, Apy Consult, Insitoo Freelance, Axe Informatique, Menway, Engivy Production.

Destiné aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux professionnels en reconversion des territoires Drôme-Ardèche, cet événement est une porte d’entrée vers le monde en pleine évolution du numérique. Le Tech Job Connect permet d’échanger avec des experts, de profiter de conseils précieux et d’imaginer de nouvelles trajectoires de carrière dans un secteur dynamique et porteur d’avenir.

Un événement co-organisé dans le cadre de la Semaine des Métiers du Numérique de France Travail par Valence Romans Innov, le CMQ IED AuRA, la Médiathèque François Mitterrand et son PIJ, France Travail, et soutenu par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et Valence Romans Agglo.