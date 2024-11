La compagnie d’ici et d’Ailleurs revient et joue pour le téléthon 2024 la pièce Toc Toc, « Entrez et venez rire avec nous ! » par Laurent Baffie et mis en scène par Véronique Mallan.

Pièce déconseillée aux moins de 10 ans.

réservations au 06 11 90 47 45