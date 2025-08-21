Spectacle

Témoignage chorégraphique à l’issu d’une semaine de résidence

Dans la Terre, dansent les mondes !

Témoignage chorégraphique à l’issu d’une semaine de résidence
Le 24/08/2025 18:00

54 place de l'Eglise Temple Salle des Antonins 26150 Sainte-Croix Tél. 04 75 21 22 06

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs