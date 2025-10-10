Témoignage de sportif de haut niveau

Victime d’un grave accident de travail, Pierre a été plongé d’urgence dans un coma artificiel, sans certitude qu’il puisse un jour, se réveiller. Suite à plusieurs opérations lourdes, il a dû être amputé des bras et des jambes. Une vingtaine de jours plus tard, contre toute attente, il reprend conscience. Il raconte : » Pendant mon coma, tout était noir, comme les ténèbres… J’ai eu l’impression d’être mort durant le coma, sans vie puis ressusciter. »
À travers son témoignage, ce sportif handisport, nous montrera, comment sa foi l’a aidé à transformer sa vie en victoire.
Le thème de la rencontre sera : » J’AI DES PROJETS POUR TOI »
Pierre prendra un temps pour répondre avec sincérité à vos questions.