Témoignage de sportif de haut niveau

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre culte » Café-croissant ». Ce mois-ci, nous avons la joie d’accueillir Pierre RABINE comme invité spécial.

Victime d’un grave accident de travail, Pierre a été plongé d’urgence dans un coma artificiel, sans certitude qu’il puisse un jour, se réveiller. Suite à plusieurs opérations lourdes, il a dû être amputé des bras et des jambes. Une vingtaine de jours plus tard, contre toute attente, il reprend conscience. Il raconte : » Pendant mon coma, tout était noir, comme les ténèbres… J’ai eu l’impression d’être mort durant le coma, sans vie puis ressusciter. »

À travers son témoignage, ce sportif handisport, nous montrera, comment sa foi l’a aidé à transformer sa vie en victoire.

Le thème de la rencontre sera : » J’AI DES PROJETS POUR TOI »

Pierre prendra un temps pour répondre avec sincérité à vos questions.