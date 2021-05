Temp’Aurel –  » Il faut dire  » théâtre !

» L’Affaire Gabielle Russier » a défrayé la chronique : emprisonnée à cause de sa relation amoureuse avec l’un de ses élèves au lycée, cette femme de 31 ans tiendra tête à une justice qui s’est acharnée contre elle, avant de mettre fin à ses jours.

Nous sommes juste après les événements de 68, le gouvernement cherche à

rétablir l’ordre civil et moral.

Gabrielle donne elle-même le ton de la pièce lorsqu’elle écrit à son

amie d’enfance: Cela tient de San-Antonio et de Racine, cela se

terminera peut-être par un fait divers.

Le collectif V.1 part des lettres que l’enseignante a écrites en prison

à ses proches, révélant toute la profondeur d’une personnalité entière.

A la qualité littéraire s’ajoute un témoignage poignant qui interroge la

place de l’individu et ses choix intimes face à la société. Lucide mais

impuissante, Gabrielle, héroïne sacrifiée, porte haut les valeurs d’une

liberté qu’elle a défendue jusqu’au bout.