Plongez dans son univers vitaminé, tout en fredonnant ces petits airs célèbres. Amusez-vous à regarder et observer une multitude de petits trésors. Une exposition haute en couleurs qui réjouira enfants et adultes. Durant ces deux jours de temps forts un temps de lecture de comptines du monde est proposé aux enfants accompagnés de leur(s) parent(s).
Le samedi, l’autrice Maria Jalibert sera présente pour rencontrer les binômes constitués d’un parent et d’un enfant (préalablement inscrit auprès de la médiathèque) et pour dédicacer son ouvrage pour ceux qui le souhaitent.
Temps forts de l’exposition Comptines dans les prés, fleurissent, fleurissent…
Curieux et curieuses, venez découvrir l’exposition de Maria Jalibert, qui a mis toute sa fantaisie et son humour à créer, autour d’une sélection de comptines, une exposition originale, poétique et colorée, entièrement réalisée avec des jouets.
1 place des Rencontres 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 44 44 65
