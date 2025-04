Tenor in Flamenco, le show musical du festival d’Avignon

« Ténor in flamenco » (succès Festival Off d’Avignon 2023 et 2024), c’est la rencontre entre l’art lyrique et l’art espagnol, au travers de la figure du ténor italien (Ténor Di Bettino) et de la danseuse flamenco (La Loli). L’histoire d’amour entre les protagonistes est le fil conducteur d’un show musical qui allie la musique, la danse, le théâtre et le chant (en italien, en espagnol, en anglais et en français). N°1 aux « Avignon Awards 2023 » dans la catégorie meilleur show musical, n°2 en 2024. Laissez-vous envoûter par le charme italien et la fougue andalouse!