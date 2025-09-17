Le projet est né de la collaboration entre l’association suisse Bruit et l’association slovène Zavod Sploh, deux acteurs engagés depuis de nombreuses années dans le soutien aux musiques expérimentales et à l’improvisation libre. Avec ?ablona, leur premier album sorti le mois dernier, Tepih propose un univers sonore fait de superpositions : objets détournés, pulsations instables, mélodies fragmentées et textures électroniques chatoyantes coexistent et se répondent sans chercher l’unisson, créant une forme musicale organique et mouvante.
Avec : Gaudenz Badrutt, Jonas Kocher, Tomaz Grom et Samo Kutin
TEPIH
Tepih réunit quatre musiciens autour d’une instrumentation originale : Ensemble, ils développent une approche électroacoustique singulière, à la croisée de l’expérimentation sonore, de paysages évocateurs et d’un folklore imaginaire.
