Tero Loko. Ciné-rencontre à La Colline

Un film d’Isalia Petmezakis (échange à l’issue de la projection.):  » Le petit village de Notre-Dame de l’Osier, en Isère, connaît une effervescence inédite grâce à Tero Loko, une association accueillant des personnes précaires, notamment réfugiées […]

Tero Loko. Ciné-rencontre à La Colline
Le 18/09/2025 19:30

chemin de la lauze 26800 Montoison

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Le projet se développe autour d’activités de maraîchage et de boulangerie. Ce chantier d’insertion leur offre un accompagnement global pour se reconstruire et lever tous les freins à l’emploi.

Tero Loko parie aussi sur l’accueil pour dynamiser le village en favorisant l’économie locale et les rencontres. Initialement confrontée à l’hostilité, l’initiative a su rallier bénévoles et habitant·es autour de valeurs communes. Le film retrace six ans de cette aventure, illustrant comment la solidarité transforme un territoire et crée des opportunités pour toutes et tous. « 