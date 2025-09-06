Tero Loko. Ciné-rencontre à La Colline

Le projet se développe autour d’activités de maraîchage et de boulangerie. Ce chantier d’insertion leur offre un accompagnement global pour se reconstruire et lever tous les freins à l’emploi.
Tero Loko parie aussi sur l’accueil pour dynamiser le village en favorisant l’économie locale et les rencontres. Initialement confrontée à l’hostilité, l’initiative a su rallier bénévoles et habitant·es autour de valeurs communes. Le film retrace six ans de cette aventure, illustrant comment la solidarité transforme un territoire et crée des opportunités pour toutes et tous. «