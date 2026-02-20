Visites

Terre de fruit vous raconte ses vergers

Comme chaque année Châteauneuf Terre de Fruit organise sa fameuse balade, l’occasion idéale pour découvrir les trésors fruitiers de notre terroir, respirer l’air pur et partager des moments conviviaux en famille ou entre amis !

Le 08/03/2026 09:15

Saut des chèves bas 26300 Châteauneuf-sur-Isère

Gratuit pour les visiteurs

Que vous soyez un habitué ou un nouveau venu, cette escapade promet une découverte de votre commune et une belle dose de bonne humeur. Ne manquez pas cette tradition qui célèbre notre terre fertile !