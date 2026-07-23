L’événement à pour but de faire vivre le roller « street » (celui pratiqué dans les skateparks) sur la Ville de Valence ! Il débute le vendredi soir pour un before au 389 Park Indoor, skatepark intérieur situé 389 Avenue Victor Hugo. La journée du samedi se compose en deux parties : le matin des initiations et perfectionnements sont proposées au public afin de se familiariser avec ce sport, l’après-midi un format « best-tricks » est prévu avec des participant(e)s venant des 4 coins de la France pour faire le spectacle ! Deux jours à ne pas manquer ! Une soirée est également prévue le samedi soir au Restaurant Sous les Oliviers juste à côté du Pôle Bus pour cloturer l’événement.
THE BARRETTE SESH’ – Événement Roller – Jour 1
Événement roller organisé par l’association Valence Sports Extrêmes ! Il débute le vendredi soir pour un before au 389 Park Indoor, skatepark intérieur situé 389 Avenue Victor Hugo
Le 28/08/2026 18:00 Informations complémentaires
389 avenue Victor Hugo 26000 Valence Tél. 06 31 55 35 09
Gratuit pour les visiteurs