The DJ Radio Loveshow

Francis et Joël sortent des studios, micro en main et dancefloor sous le bras. Animateurs déglingos, diggers obsessionnels et amoureux du son qui fait bouger, ils transforment chaque live en émission de radio vivante, diffusée depuis les platines.

Dans ce live show DJ, Francis et Joël embarquent avec eux l’esprit de la radio et l’énergie du club pour les partager en direct, hors studio. Disco déviante, house groovy, tubes oubliés, edits improbables et pépites bien senties : chaque set est une sélection fine, festive et généreuse, pensée pour faire danser autant que pour surprendre.

Le micro n’est jamais loin. Interventions, vannes, échanges avec le public : le live devient un moment de complicité, à mi-chemin entre performance DJ et émission en public.

Francis et Joël racontent une histoire, installent une ambiance et font monter la température, toujours avec humour, autodérision et un amour sincère du dancefloor.

Sur scène, derrière les platines ou au coeur du public, une seule règle : partager le son, l’énergie et le plaisir de danser.