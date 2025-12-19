The Jeff Panacloc Company

Connu pour sa marionnette audacieuse, Jean-Marc, Jeff Panacloc enchante les spectateurs avec des performances dynamiques et un humour irrésistible.
Ses spectacles, souvent caractérisés par des jeux de mots et une énergie débordante, explorent des thèmes variés de la vie quotidienne, tout en impliquant le public dans des dialogues interactifs et spontanés. Suivi par un large public en France et à l’étranger, il continue de séduire grâce à son art de la ventriloquie combiné à une mise en scène innovante.