Le programme comprend des bandes originales de films de John Williams, lauréat de cinq Oscars, Patrick Doyle, Nicholas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un Academy Award, ainsi que la plus belle musique du scénario » Harry Potter et l’enfant maudit « . Ce concert magique fera battre le coeur de tous les fans de Harry Potter !
The Magical Music of Harry Potter
Découvrez les plus belles musiques des films de Harry Potter lors d’une soirée de concert unique avec un invité spécial des films, le Magical Film Orchestra et des illusions magiques !
avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 79 20