Spectacle

The Music of Hans Zimmer and Others

Redécouvrez les plus belles bandes son réalisées par Hans Zimmer et jouées par un incroyable orchestre.
Passez une soirée hors du temps.

The Music of Hans Zimmer and Others
Le 09/12/2025 20:00

avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 06 52 91 90 10

Contacter par mail
Payant