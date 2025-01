The Roof Vercors a 1 an !

Le 25 janvier 2025, The Roof Vercors, la salle d’escalade et lieu de vie incontournable de Bourg-de-Péage, célèbre son premier anniversaire ! Au programme : des ateliers montagne, des défis escalade, un film documentaire et concerts !

Pour marquer cette étape importante, The Roof Vercors organise une journée festive et ouverte à tou.te.s, grimpeur.euse.s, montagnard.e.s ou curieux.euses ! Mêlant activités sportives, découverte et sensibilisation aux activités de montagne, projection de film et concerts dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

The Roof ouvrira ses portes exceptionnellement à 13h et débutera la journée par des défis/jeux escalade pour tous et des ateliers montagne en tout genre tels que la découverte de l’ascension en cascade de glace, l’escalade sur coinceur ou en fissure, le ski de randonnée, l’évolution sur corde en spéléologie, comment sortir d’une crevasse, la recherche DVA et même une sensibilisation à l’écosystème et l’environnement montagnard.

Ces ateliers seront animés par les associations et clubs locaux tel que le CAF de Romans, le comité drôme de spéléologie, l’AFPAO (association de formation et de prévention des activités outdoor), le VUC, Escapade, Densité, la LPO et Expé Solidaire 26 qui clôturera ce temps d’activité par la projection de son film documentaire à 18h : Svalbard, montagne sans crépuscule. L’histoire de 6 montagnards du coin partis randonner à ski durant 6 jours en autonomie sur ce désert blanc au nord de la Norvège. Philippe JEANTIN et son acolyte Manuel RONCO, seront présents pour offrir un temps d’échange avec le public après la projection.

A partir de 19h30, concert live dans une ambiance New Orléans avec le brass-band du Royans BRAKADONF et la soirée se terminera sur les rythmes entraînants de DJ TiTi Donoso.

Comme toujours à The Roof, coffee shop et restauration à base de produits artisanaux et locaux préparés par les cuisiniers du site.

A partir de 5EUR, accès à la salle toute la journée : restauration, coffee-shop, film et concerts. Et 15EUR pour profiter en plus des défis escalade et ateliers montagne à partir de 8 ans.

L’anniversaire de The Roof est aussi un événement solidaire !

L’événement soutient une belle cause en reversant 30% des recettes de la journée à l’association Expés Solidaires 26, en faveur du projet d’école Jamyang School au Ladakh. L’idée de cette école est née en 2006 lorsque le Dalaï Lama s’est inquiété du manque d’infrastructures éducatives pour les enfants des régions reculées du Ladakh. Le premier bâtiment de la Jamyang School a été construit en 2008, depuis le campus s’est développé de manière continue pour offrir aux élèves un foyer confortable.

Infos pratiques

Quand ? Samedi 25 janvier, de 13h à 23h30

Où ? The Roof Vercors – 155, allée des deux soeurs, Bourg-de-Péage

Tarifs :

5 EUR l’entrée pour toute la journée

+10 EUR pour l’accès aux ateliers montagne et défis escalade

Contact : 04 75 05 38 22

Site web : vercors.theroof.fr