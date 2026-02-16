Course en semi-nocturne, coucher de soleil sur le Vercors et l’Ardèche en toile de fond, piste éclairée par les LED. 2 courses vous seront proposées: 5 km rapide et accessible?? 10 km ultra roulant

THE TARMAC RACE – 5K & 10K

Le temps d’une soirée, le tarmac devient terrain de jeu pour une course hors norme. Un cadre habituellement inaccessible, une atmosphère électrique, et deux distances pensées pour la performance comme pour le plaisir.

Au programme :

?? 5 km rapide et accessible?? 10 km ultra roulant

Course en semi-nocturne, coucher de soleil sur le Vercors et l’Ardèche en toile de fond, piste éclairée par les LED, speaker et DJ pour faire monter la température, un village de course en ébullition : tout est réuni pour un moment hors du temps.

Un événement de prestige, soutenu par des marques exceptionnelles : Hoka, Maurten, Specialized, BMW, avec Oakley partenaire majeur de la course.

HORAIRES & TARIFS

? Départ 5 km ? 19h ? 9 EUR?? Départ 10 km ? 20h ? 12 EUR

VILLAGE COURSE (OUVERT DÈS 17H)

Avant et après la course :

Une ambiance survoltée.

LOTS & RÉCOMPENSES

?? Pack Maurten remis avec le dossard?? iPhone 17 à gagner par tirage au sort parmi les inscrit·es

? CASH PRIZE – 10 km (scratch femmes & hommes) ?? Prime record 10 km : 31’00 (H) / 35’00 (F)?? Lunettes Oakley pour tous les membres des podiums H/F (5 km & 10 km)?? Pack Hoka (valeur 1000 EUR) pour les vainqueurs H/F du 10 km?? Merchandising Reload disponible à la vente.