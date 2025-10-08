Assistez au » plus grand opéra rock » de tous les temps, avec des musiciens originaux et des invités vedettes qui ont joué avec Pink Floyd en tournée.
Revivez les chansons emblématiques de » The Wall » et » The Dark Side of The Moon » avec une production scénique à couper le souffle qui capture l’essence de cet album monumental.
The Wall and The Dark Side of The Moon
50 ans de Pink Floyd : l’expérience ultime d’un concert live.
Célébrez la musique légendaire de Pink Floyd avec deux albums emblématiques interprétés en direct par un groupe et des invités uniques !
Avenue du 14 Juillet 1789 26200 Montélimar
