Concert

The Wall and The Dark Side of The Moon

50 ans de Pink Floyd : l’expérience ultime d’un concert live.
Célébrez la musique légendaire de Pink Floyd avec deux albums emblématiques interprétés en direct par un groupe et des invités uniques !

Le 07/02/2026 20:00

Avenue du 14 Juillet 1789 26200 Montélimar

Assistez au  » plus grand opéra rock  » de tous les temps, avec des musiciens originaux et des invités vedettes qui ont joué avec Pink Floyd en tournée.
Revivez les chansons emblématiques de  » The Wall  » et  » The Dark Side of The Moon  » avec une production scénique à couper le souffle qui capture l’essence de cet album monumental.