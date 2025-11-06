» Seule en scène, Patricia Allio dialogue avec sa grand-mère : Mémé Julienne, ouvrière agricole dans la campagne bretonne, il y a une cinquantaine d’années. Ainsi, elle redonne vie à des souvenirs aussi personnels qu’universels. Un spectacle profondément humaniste avec des résonances politiques et historiques. Un moment vibrant d’émotions et une façon de continuer avec ceux ou celles disparu-e-s qui nous sont cher-e-s. «
Théâte : Autoportrait à ma grand-mère
Valloire-Loisirs vous propose en partenariat avec la Comédie itinérante de Valence » Autoportrait à ma grand mère » de et par Patricia ALLIO.