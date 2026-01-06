Chacun d’entre eux a ses bagages émotionnels, ses angoisses et ses habitudes… Mais avec Vardar on n’en pleure jamais on en rit tout le temps !
Nous avons tous deux vies, la deuxième commence quand on a compris qu’on en a qu’une seule !
Théâtre : 7 scènes de ménage
Mise en scène : Alil VARDAR. Acteurs : Alil VARDAR, Rebecca HAMPTON. Collaboration artistique : Thomas GAUDIN
Ils se rencontrent sur une appli réservée au plus de 50 ans… Ils démarrent une deuxième vie.
7 avenue du Maréchal Juin 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 04 07 98
