Arrête de pleurer, Pénélope est l’histoire d’une soirée où se retrouvent trois femmes liées par une amitié qui vieillit mal, pour fêter l’enterrement de la vie de jeune fille d’une quatrième amie qui est en retard. La perspective de ce mariage les renvoyant à leurs échecs sentimentaux respectifs, provoque des tensions, des règlements de compte, des cris, des pleurs, des rires.
Théâtre : Arrête de pleurer Pénélope
Arrête de pleurer Pénélope est une pièce de théâtre française de Christine Anglio, Juliette Arnaud et Corinne Puget.
