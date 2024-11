ThÃ©Ã¢tre: Avec Dessus Dessous

« Avec dessus dessous » est un spectacle rocambolesque mis en scène par Alberto Nason et interprété par Olivia Nason, alias Charlotte et Sébastien Labate, alias Lucien. La rencontre des deux personnages se fera grâce au sauvetage d’un petit poisson rouge.

Charlotte est imprévisible, déstabilisante, impertinente et fantaisiste. Lucien est ordonné, rationnel, organisé et méthodique: chaque problème présente forcement sa solution.

Mais Lucien vient de déménager dans l’appartement qui se trouve juste au dessous de celui de Charlotte.

Il se trouvera rapidement confronté avec les problèmes causés par sa voisine du dessus.

Tout commence par l’étrange présence d’un petit poisson rouge tombé du ciel sur le balcon de Lucien, au milieu de ses géraniums… Cela secoue forcement et rudement toute la conception rationnelle du monde de Lucien.