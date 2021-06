Théâtre: Blöffique Théâtre / La Ville du Chat Obstiné

Un spectacle uniquement dédié aux enfants (de 8 à 11 ans) et interdit aux adultes. Pour une fois !

Au coeur de l’histoire, un binôme inattendu : une femme et un chat, qui travaillent ensemble à l’élaboration d’un Atlas international des villes des chats. Aujourd’hui, ils viennent présenter leur travail. Grâce à une petite caméra accrochée au cou de son collègue félin la femme montre aux enfants le point de vue des chats sur leur quartier. Mais la connexion avec le chat se perd… À l’aide d’étonnants instruments élaborés par nos deux scientifiques pour se rapprocher de la manière de voir et d’entendre des chats, les enfants sont invité.e.s à se glisser dans la peau de l’animal pour partir sur sa trace ; ils sondent l’arrière des portails, les espaces entre les murs, la ramure des arbres… ils imaginent où un chat aurait envie d’aller, se questionnent sur sa liberté de circulation et regardent leur ville, leur village différemment.