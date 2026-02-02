Et si c’était vrai !
En tous cas ce l’est pour une dizaine de pieds-nickelés qui se retrouvent tous les soirs après leur boulot pour oser représenter la France à un concours amateur de comédies musicales à Broadway !!….SVP !!…..
Le talent n’y est certes pas….(ouais…bien sûr….)
Mais le » Reste » si !!…..
Théâtre : Broadway nous voilà !
Pièce de Patrick Haudecoeur, mise en scène par Virginie Gaillard et Serge Bertini.
1, Place de la Mairie 26330 Saint-Martin-d'Août Tél. 06 72 36 76 00
Et si c’était vrai !