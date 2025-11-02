et qu’elle est sélectionnée !
En apprenant la nouvelle, Jules, le jeune premier, a un accident de vélo ! Il faut d’urgence trouver un remplaçant. Alors pourquoi ne pas auditionner Elmer Baradoux, visiblement très désireux d’intégrer la troupe, et seul espoir pour aller à Broadway ?
Farfelu, étourdi, écervelé, mais fils du président du Rotary-club, celui-ci arrive flanqué de son garde du corps et de sa petite amie ! C’est alors que les ennuis commencent…
Théâtre : Broadway, nous voilà !
Comédie de Patrick Haudecoeur avec la cie F’Acteurs Troupe. Une troupe provinciale de théâtre amateur peut-elle espérer se produire à Broadway, temple de la comédie musicale ? Pourquoi pas, si elle postule au concours du comité de l’Alliance Française…
Salle des fêtes 26210 Épinouze Tél. 04 75 31 77 80
