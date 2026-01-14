Théâtre – Comédie itinérante de Valence

L’Abécédaire musical Un spectacle de Jeanne Bleuse et Julian Boutin Spectacle proposé par la Communauté de Communes Royans-Vercors et la Comédie itinérante de Valence

À mi-chemin entre théâtre musical et concert animé, ce duo complice entre une pianiste et un violoniste-altiste virtuoses embarque néophytes comme mélomanes dans un voyage sonore aussi ludique qu’inattendu. Pour qui a l’oreille curieuse, les 26 lettres de l’alphabet y sont des portes d’entrée dans le répertoire musical.

J comme « jazz », B comme « Bach », I comme « imagination », Q comme « Quart de ton » ou encore M comme « Monk ». Jeanne Bleuse et Julian Boutin traversent les genres, les époques et les grands noms de la musique dans leur Abécédaire musical sur mesure. Plus qu’un simple inventaire, cette encyclopédie vivante parcourt l’évolution d’un art, des traditions antiques aux icônes du moment. Pourquoi le dodécaphonisme de Schönberg a-t-il autant divisé? Comment le rap est-il devenu l’expression des années 2000? De la polyphonie médiévale aux expérimentations électroniques, cette partition à entrées multiples rappelle combien la musique est aussi une boîte à histoires. Anecdotes, archives sonores et portraits rythment ce concert aussi instructif que jubilatoire, où la musique se raconte autant qu’elle s’écoute.

Durée : 1h

Plus d’infos : https://www.comediedevalence.com/saison_25-26/labecedaire-musical

Réservations au 04 75 47 79 42