Théâtre – Comédie itinérante de Valence

Une Ombre vorace entremêle deux récits: celui de Jean Vidal, alpiniste en fin de parcours, et celui de Michel Roux, l’acteur qui s’apprête à interpréter le rôle de celui-ci dans une adaptation cinématographique. Dans une mise en scène sobre et troublante, Mariano Pensotti s’empare de ces récits parallèles pour sonder les héritages invisibles entre les générations.

Jean Vidal s’était donné pour ultime défi de gravir l’Annapurna, au Népal. Un sommet hautement symbolique, puisque son père y a disparu trente ans plus tôt. Son histoire devient le point de départ d’un film et c’est Michel Roux qui est choisi pour jouer son rôle à l’écran. Deux récits s’entrelacent alors: l’un explore les blessures de la filiation et la quête d’accomplissement personnel, l’autre s’interroge sur ce que signifie représenter une vie, s’approprier une mémoire. Moment introspectif d’une rare intensité, cette ascension des neiges devient prétexte à un examen de conscience. Dans une scénographie astucieuse pensée pour l’itinérance, les deux hommes confient leurs rapports à l’exploit, à la reconnaissance et à leurs pères absents. Le dramaturge argentin transforme le drame intime d’un fils en une méditation plus profonde: si les glaciers fondent, ces histoires longtemps enfouies se révéleront-elles au grand jour ?

Durée : 1h20

Plus d’infos : https://www.comediedevalence.com/saison_25-26/une-ombre-vorace

Réservations au 04 75 47 79 42