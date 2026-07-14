» Dame ! « , c’est une interjection qui transcrit la surprise ou souligne la pertinence d’un propos. C’est également un spectacle qui trahit la nôtre, de surprise, devant le nombre réduit de dialogues impliquant des personnages féminins dans le théâtre classique.
Nous nous sommes donc mises en quête de ces duos féminins, si rares dans les pièces dites » du répertoire « , avec une curiosité d’archéologues de la littérature : Qu’est-ce que ces oeuvres théâtrales classiques nous disent de la condition féminine, des relations entre les femmes et du regard que la société – et les hommes – porte sur elles ?
Les deux comédiennes usent de toutes leurs ressources (théâtre d’objets, emprunts à la conférence gesticulée, …) pour transmettre au public (avec sa complicité, et parfois même son aide) le résultat de leurs investigations et faire défiler devant ses yeux ébahis héroïnes tragicomiques, servantes irrévérencieuses, mères éplorées et amies consolantes …
Théâtre – Dame !
Ce spectacle propose une exploration malicieuse de grands textes dramatiques, du XVIème au XIXème siècle, à la recherche de femmes qui discutent, débattent, rient ou se querellent.
57 rue Emile Laurens 26150 Die
» Dame ! « , c’est une interjection qui transcrit la surprise ou souligne la pertinence d’un propos. C’est également un spectacle qui trahit la nôtre, de surprise, devant le nombre réduit de dialogues impliquant des personnages féminins dans le théâtre classique.