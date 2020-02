Théâtre: David et Edward

Les deux hommes décident de se rencontrer bien que tout les sépare et tout les rapproche. Est-ce bien la même femme qu’ils ont connu chacun de leur côté ? Que s’est-il passé pendant ces cinquante années ? Leur rencontre, devant un verre de whisky, devient une véritable confrontation où chacun mène le bal à son tour, découvre la face cachée de la femme qu’ils croyaient connaître. La femme n’est-elle pas toujours une inconnue pour l’homme ? Lionel Goldstein signe là une pièce à la fois drôle et sentimentale. Londonien né en 1935, il a écrit de nombreux téléfilms dont Halpern et Johnson en 1983 qu’il a ensuite transformé en pièce de théâtre. La version française a été créée en 2010 avec Michel Aumont et Michel Duchaussoy.