Vous connaissez Chronos, Dionysos, Aphrodite ?
Vous connaissez les légendes d’Icare, de Percée, ou les 12 travaux d’Hercule ?
Vraiment ?
Avec Mythos, nous proposons un spectacle théâtral pour la rue, à la fois loufoque et sensible, qui tente – sans se prendre trop au sérieux – de remettre un peu de clarté (et beaucoup d’humanité) dans ces récits fondateurs.
Un spectacle qui parle aux enfants comme aux adultes, à celles et ceux qui adorent la mythologie… à ceux qui n’y ont jamais rien compris.
Théâtre de rue – Mythos
MYTHOS – un spectacle de rue (un peu mythologique, beaucoup vivant)
4 place St Jean 26310 Valdrôme Tél. 06 15 68 98 16
Vous connaissez Chronos, Dionysos, Aphrodite ?