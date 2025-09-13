Théâtre

Théâtre Des Idées Noires

La Compagnie Troupuscule, composée d’artistes venant de Perpignan, interprète la pièce Des Idées Noires.

Théâtre Des Idées Noires
Le 07/11/2025 14:30

rue Andrevon 26300 Bourg-de-Péage

Gratuit pour les visiteurs