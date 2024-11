ThÃ©Ã¢tre : Des Vagues

« Des Vagues » évoque le temps qui passe, parle de création, d’enfance, de deux soeurs inséparables, Brune et Blanche, de deux » vieux » frère et soeur perdus, Aimé et Albertine, d’un maître coq Diego, qui veut devenir peintre et d’Anissa qui note tout ce qu’elle voit dans un petit carnet secret Le tout sur un bateau rêvé… Au début, la mer est calme, sans aucune vague à l’horizon. Mais un jour de tempête, deux passagères disparaissent dans les flots. ‘Des Vagues’ convoque au plateau, des chants hypnotiques, des décors qui tremblent au moindre souffle, des accessoires en papier plume, de la musique océanique déchaînée, un théâtre de ficelles, des personnages aux fêlures cousues main et une inquiétude qui rôde. ‘Des Vagues’ ou l’amour et le voyage, à travers les âges.