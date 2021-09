Théâtre d’impro avec Les Excités

C’est la reprise du théâtre d’impro chez Les Zythos!!! Les Excités reviennent chez les Zythonautes pour toujours plus d’impro déjantée !!!

Improvisateurs confirmés, ils jouent du théâtre sans texte ni mise en scène.

Le maître de cérémonie ainsi que vous, public, ont pour mission de leur donner des thèmes et des contraintes pour les mettre en difficulté.

Pas de temps pour la réflexion, les voilà déjà en train de créer des personnages et une histoire.

Vont-ils s’en sortir ? Une soirée où vous vivez fou-rires et émerveillement, devant un spectacle que VOUS allez créer.