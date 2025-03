Théâtre d’impro : « Fight club » – Qui sera le meilleur improvisateur ?

Le Fight Club c’est un Battle d’impro avec un public à 360° ! 3 rounds endiablés, 8 joueurs prêts à relever le défi, des alliances factices et des improvisations aux contraintes éliminatoires Ce sera chacun pour soi et tous les coups seront permis !

Entrez dans une battle d’impro qui s’annonce historique !

Le Fight Club c’est une arène d’improvisation théâtrale avec un public tout autour des joueurs.

3 rounds endiablés, 8 joueurs prêts à relever le défi, des improvisations aux contraintes éliminatoires, des alliances factices ainsi qu’un juge sournois et corruptible !

Ce sera chacun pour soi, et tous les coups seront permis !

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/les-gens-d-a-cote/evenements/fight-club

—–

Bienvenue, et si c’est votre premier soirée au Fight Club alors vous devrez voter !

Règle n°1 : Tous les coups sont permis. On ne sifflera aucune faute.

Règle n°2 : C’est chacun pour soi, les alliances sont temporaires.

Règle n°3 : Les affrontements continueront aussi longtemps que nécessaire.

Règle n°4 : Quand quelqu’un crie stop ou n’en peut plus, l’impro est terminée.

Règle n°5 : Le MC et le public peuvent décider d’éliminer un joueur à tout moment.

Qui sera le meilleur improvisateur ? Bienvenue au FIGHT CLUB !

* Ouverture des portes à 20h.

* Début du spectacle à 20h30

* Entrée à prix libre et conscient

* Spectacle familial, car ça aura beau être du clash, il y aura beaucoup de respect !