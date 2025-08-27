Le spectateur fait partie intégrante de la dynamique puisque les impros sont axées sur l’interaction public.
Un spectacle comique et organique, recommandé pour les zygomatiques !
Théâtre d’impro : Vitamine impro show
De l’impro 100% vitaminée : écrivez vos thèmes les plus fous, ils improvisent pour vous !
Vitamine impro show c’est un cabaret d’impro tonique, portés par des improvisateurs aux chemises exotiques et quelques accords de ukulélé magiques.
