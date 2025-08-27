Spectacle

Théâtre d’impro : Vitamine impro show

De l’impro 100% vitaminée : écrivez vos thèmes les plus fous, ils improvisent pour vous !
Vitamine impro show c’est un cabaret d’impro tonique, portés par des improvisateurs aux chemises exotiques et quelques accords de ukulélé magiques.

Le 09/10/2025 20:00

10 Rue Gustave Eiffel ZA la Grue 26120 Chabeuil Tél. 06 13 34 37 36

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Le spectateur fait partie intégrante de la dynamique puisque les impros sont axées sur l’interaction public.
Un spectacle comique et organique, recommandé pour les zygomatiques !