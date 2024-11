ThÃ©Ã¢tre d’improvisation : Cabaret d’impro

Les Givrés, berceau de l’improvisation théâtrale de Valence depuis 2005, débarque à L’Esprit M pour notre plus grand plaisir. Venez participer à ces soirées d’impro !

Les Givrés, berceau de l’improvisation théâtrale de Valence, depuis 2005, ce sont des improvisateurs amateurs, qui jouent sur le bassin valentinois, et même au-delà afin de faire vivre l’improvisation théâtrale sous toutes ses formes : cabaret, match, catch, long form, master et concepts créés par la troupe.

Elle a toujours eu pour but de satisfaire son public, un public varié.