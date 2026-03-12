Théâtre Dîner de famille

A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les témoins de son mariage.

Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance.

Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir…Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?

Pièce de 2017, cumulant plus de 2000 représentations.

A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les témoins de son mariage.Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance.Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir…Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?

Une pièce de : Joseph Gallet et Pascal Rocher.

Jouée et adaptée par : Ophélie MURET, Benjamin NOÉ & Etienne CLÉMENT-DEMANGE.

Compagnie : La Divine Comédie.