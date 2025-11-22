Pas de texte mais des onomatopées, des termes de théâtre pris au pied de la lettre (le jardin est engazonné ; la cour pavée, le souffleur déclenche des tempêtes…), des trappes s’ouvrent, des costumes descendent des cintres. Et au milieu de tout cela, un petit bonhomme rentre là pour dormir sans savoir que c’est un théâtre et y rencontre l’amour de sa vie…
Théâtre d’objet et marionnettes – Vous veniez à peine de partir… – Cie Les Voisins du dessus
C’est l’histoire d’un tout petit théâtre à l’italienne avec toute une machinerie qui prend vie après le départ du public.