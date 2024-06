Sous terre, c’est creuser avec ses mains, descendre dans le sol et s’immerger dans les profondeurs du temps lointain de l’enfance. Mêlant sons bidouillés, objets déterrés, dessins exécutés en direct, inventions fragiles, vidéo et témoignages…

Clémence Prévault et Sébastien Janjou nous embarquent le temps d’un spectacle, pour une exploration poétique et captivante du monde souterrain, une descente dans les abîmes où l’on protège et cache parfois des secrets… Un étonnant voyage dans le monde du dessous où le jeune public est installé, au plus près du jeu.