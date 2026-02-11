Aux images -sonores, visuelles, olfactives- des objets répond la grande imagination du Petit. Dialogues de doigts et manipulations d’objets tissent la toile d’un récit qui adopte le point de vue de l’enfant se faufilant, sans cesse, dans l’Extraordinaire des petits détails du quotidien. Grains de café, craies colorées, coquillages, perles en collier….
Théâtre
Thêatre d’objets et de doigts – Le dit du tout-petit
Le dit du Tout-Petit, c’est un spectacle dont on peut reconnaitre les objets familiers.
