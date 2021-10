Théâtre d’Objets – Turak Théâtre – Parades Nuptiales en Turakie

Michel Laubu et ses marionnettes s’installent à une table de banquet et nous content les jeux amoureux pratiqués en Turakie.

» Choisissons une table comme point d’observation, comme petit théâtre de ces histoires d’amour. Cupidon se met à table. Il n’est pas dans son assiette, met les pieds dans le plat, tire la nappe à lui, traîne des casseroles, et malgré tout, met les petits plats dans les grands et essaie d’organiser le mieux possible ces rencontres amoureuses bricolées. «