Écrite en 1899 par Arnold Schönberg, La Nuit Transfigurée, sextuor à cordes, est une oeuvre phare du post-romantisme allemand. Inspirée du poème de son ami Richard Dehmel, la partition évoque une promenade nocturne, durant laquelle une femme avoue à son amant attendre l’enfant d’un autre.
Pour adapter ce chef-d’oeuvre qui fit scandale à l’époque, le Théâtre de Nuit – aussi délicat qu’inventif – collabore avec l’ensemble La Camerata, dirigé par Gaël Rassaert. Six instrumentistes et deux marionnettistes-manipulatrices impriment leurs gestes subtils dans une scénographie d’ombres et de lumières. Sur des écrans de papier et de cire, une forêt habitée s’anime, tandis que les interprètes jouent les pieds dans l’eau, mêlant ondes et mouvement. À l’unisson, battent alors le coeur des amants et celui des éléments naturels qui les entourent.
Poétique et sensorielle, cette relecture de La Nuit Transfigurée est précédée d’un prologue aux accents électro, composé par le Théâtre de Nuit. La pièce vagabonde du romantisme au psychédélisme, de la figuration à l’abstraction, pour explorer le monde intérieur et la force évocatrice de la nature, révélant toute la modernité d’une création aux accents féministes, plus vivante que jamais.
Théâtre d’ombre et musique live – La nuit transfigurée – Cie Théâtre de nuit
À la lisière du théâtre d’ombres et de la musique, le Théâtre de Nuit libère la puissance d’une oeuvre intemporelle.
