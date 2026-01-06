1958, à Noeux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène » boute en train philosophe de comptoir « , vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc. Il veut absolument voir la Coupe du Monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond KOPA (star de l’équipe de France et ancien mineur de Noeux) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils Pierre et son meilleur ami Vlad, creusent à la mine, élèvent des pigeons voyageurs, et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène. …
Théâtre : du charbon dans les veines
Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre. Artistes : Jean-Jacques VANIER, Aladin REIBEL, Raphaëlle CAMBRAY, Théo DUSOULIÉ, Julien RATEL, Juliette BÉHAR
ou Yasmine HALLER, Jean-Philippe DAGUERRE.
