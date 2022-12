Théâtre : Espèces menacées

Le jour de son anniversaire, Yvon échange par mégarde sa mallette de comptable contre celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des millions. Il décide aussitôt de s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil. Mais c’est sans compter sur le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis

inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû ! Espèces Menacées est une pièce écrite en 1994 par le dramaturge britannique Ray Cooney, sous le titre de Funny Money. Son adaptation en français est signée

des talentueux Michel Blanc, Gérard Jugnot et Stewart Vaughan.