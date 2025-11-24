Deux personnages attachants. Juste là. Poreux, fragiles, en écho du monde. Deux êtres avec des contours pas vraiment définis, c’est certainement pour cette raison qu’ils flottent dans leur pantalon trop grand pour eux. Le coeur à la place du cerveau, traversés par ce qui arrive, ils découvrent par accident et avec surprise qu’ils sont liés. À travers cet élastique, ils explorent l’ambivalence d’une relation dans ce qu’elle peut nourrir ou entraver chez l’un ou l’autre, dans ce qu’elle peut produire de grave comme de léger.
Théâtre et musique – Duo là ! – Cie Les rustines de l’Ange
Une partition gestuelle et musicale pour un duo sensible relié par un élastique extensible mais incassable…
