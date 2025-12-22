Théâtre : Féminines de Pauline Bureau

Reims, 1968.
Pour la fête annuelle du journal l’Union, Paul Tabard cherche une attraction. En 1967, c’était un combat de lilliputiens. En 1968, ce sera un match de foot féminin. L’équipe, composée de joueuses recrutées à la suite d’une petite annonce dans le journal, se révèle exceptionnelle. Ces femmes vont vivre une aventure inattendue et écrire un épisode décisif de l’histoire mondiale du football féminin. Une histoire joyeuse et victorieuse d’émancipation.
Mise en scène : Lydia Héritier
Avec Hélène Bénichou, Marion Borel, Nadine Charrier, Huguette Michalec, Sébastien Michel, Claire Moreau, Nicole Mougin et Pierre-Olivier Varès.