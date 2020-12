Théâtre – Festival F(r)riction du réel, 1ère édition, 2ème tentative

Une nouvelle tentative pour ce festival qui n’a pas pu voir le jour à cause du confinement. Une programmation remaniée à découvrir!

Ce nouveau festival a pour intention de montrer des artistes aux horizons divers qui s’emparent du réel, des sujets d’actualités, des faits historiques, des témoignages enfouis, des histoires marquantes du quotidien. Dans quelle mesure leur travail est-il objectif ? Nous avons plutôt l’habitude de voir les artistes créer et alimenter des fictions… Comment leurs idéaux et imaginaires se frottent-ils au réel, source du projet ? Finalement, n’est-ce pas à cet endroit que l’écriture du réel prend son sens ? Cette zone de frottement, cet espace de friction entre l’imaginaire et le réel qui le nourrit est l’endroit même dans lequel se situe ce festival.

Ce festival aura un rôle de témoin. Témoin de ce qui a existé, de ce qui a vraiment eu lieu, de ce que nous devons savoir et ne pas oublier. Provoquer, bousculer, mais aussi faire rêver pour continuer de construire et d’imaginer le futur.