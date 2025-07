Théâtre : Fusées

Inspirée par les questions rêveuses des enfants sur le cosmos, Jeanne Candel imagine Fusées, l’histoire de deux cosmonautes perdus dans l’espace. Pendant que l’un sombre dans la mélancolie, l’autre se sent surpuissant. Heureusement, pour garder les pieds sur terre, ils communiquent avec notre planète via visio-conférence. Fusées, c’est avant tout l’histoire d’un quatuor d’écorché·e·s vifs·ves en quête de sens. C’est la rencontre des artifices du 6e art avec la conquête spatiale tributaire des technologies de pointe. Dans un théâtre miniature, la troupe de personnages burlesques dessine les miracles de l’espace: envol d’une fusée et manège des astres. Pour ce faire, tous les moyens sont bons: tourne-disque, papier cellophane ou gaine de ventilation sont détournées avec malice. Au rythme d’un piano cabossé, Fusées ose la réconciliation de la musique classique et du théâtre. Résultat: une aventure exubérante qui donne à voir la démesure de nos ambitions humaines et la puissance poétique du théâtre, d’autant plus quand il est fait main.

Production: la vie brève – Théâtre de l’Aquarium